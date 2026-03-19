18日夕方、南さつま市で空き家など4棟を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、南さつま市加世田川畑の空き家です。警察によりますと18日午後5時ごろ「建物火災です。人が住んでいない家で、隣接する家に燃え移って炎上しています」と近くの住民から消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、空き家2棟と馬小屋1棟を全焼し、空き家1棟の一部が焼けました。建物の中に人は