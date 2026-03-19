俳優の川上麻衣子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。母・玲子さん（88）との“顔出し”親子2ショットを披露した。【写真】「よく似てるし、若々しい！」川上麻衣子＆88歳母の“顔出し”2ショットインテリアデザイナーである両親の仕事の関係で、スウェーデン・ストックホルムで誕生した川上。幼少期からスウェーデンと日本を行き来して過ごしていたという。今でもインスタではたびたび、「ストックホルムの家」を訪