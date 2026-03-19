9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われたペットライン「懐石」新CMアンバサダー継続発表会に登壇した。【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの想いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開。佐久間は今年も「懐石」アンバサダ