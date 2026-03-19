2026年3月18日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、ホルムズ海峡でイランによる「選択的な開放」が行われる中、中国の大型国有タンカーが航行を拒否していることを報じた。記事は、紛争勃発後に海峡を約90隻の船舶が通過したものの、その中に中国大型国営企業のタンカーは1隻も含まれていないと紹介。また、3月1日から15日の間に通過した船の多くが、制裁や規制を回避する「闇船（シャドウ・フリート）」である実態