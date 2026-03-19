この記事をまとめると ■SNSのジョークが発端となり「M3ツーリング 24H」の実車が誕生 ■M4 GT3 Evoベースにワゴンボディを組み合わせた異色マシン ■ニュル24時間でワゴンの可能性を証明する挑戦となる 異例中の異例となる挑戦 BMWは3月16日、「M3ツーリング 24H」を2026年ニュルブルクリンク24時間レースのSPX（エクスペリメンタル）クラスに参戦させると発表した。ステーションワゴンタイプのレーシングカーを自動車メーカー