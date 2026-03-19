パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を扱うプリンストン（東京都港区）は、米「CORSAIR（コルセア）」ブランドのゲーミングキーボード「GALLEON 100 SD」を2026年3月下旬から順次発売する。Stream Deckキーとダイヤルはカスタマイズ可能「Stream Deckテクノロジー」をメカニカルキーボードに融合し、これ1台でゲーミング環境全体を正確かつシームレスに操作できる。Stream Deckキーとダイヤルはカスタマイズが可能で、ゲー