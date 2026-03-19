埼玉県富士見市でアパートの一室が全焼する火事があり、焼け跡から性別がわからない遺体が見つかりました。【映像】現場の様子午前3時40分ごろ、富士見市羽沢のアパートで、「居室からベランダにかけて焼けている」と住人の男性から119番通報がありました。警察などによりますとポンプ車など7台が出動し、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、1階の一室が全焼し、2階の一部も燃えました。全焼した部屋からは性別がわか