9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が出演するキャットフードブランド「懐石」の新ブランドムービー「懐石で、心がつながる、おいしい時間」篇が、きょう19日からペットライン公式YouTubeチャンネルで公開された。あわせて、「懐石」“愛犬用”ウェブCM「どちらの懐石にしようかな」篇および「懐石」“猫様用”ウェブCM「懐石で、君と近づきたい」篇、ムービー撮影現場の様子と佐久間のインタビューをおさめたメイキング映像が