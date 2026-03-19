盛り方の発想一つで、見慣れた料理が全く新しい姿に変わる投稿がSNSで話題を集めており、大きな反響を呼んでいる。【映像】オムライスやパスタで作る“衝撃的なクリームソーダ”投稿したのは、盛り塩さん（@morisugi_warota）。クリームソーダみたいなオムライスを作れるという投稿主は、透明なパフェグラスに、赤いチキンライスと鮮やかな黄色の炒り卵を盛り付け、一番上にはアイスクリームに見立てた白いマッシュポテトらし