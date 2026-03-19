新作アニメ『サイボーグ009 ネメシス』のティザービジュアルが19日、公開された。あわせて、新キャラクターとなるグラビトン役は中村悠一が演じ、2026年夏に配信されることが発表された。【画像】またイケメンキャラ！中村悠一が声を演じるグラビトンティザービジュアルには、“俺が、009だ。”というキャッチコピーと、大きく“世代交代”の文字が並ぶ。中央に力を誇示するように両手を広げ、冷酷な存在感を放つ新たな“009”