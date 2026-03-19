【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 2−2 ガンバ大阪（3月18日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】GKを欺く衝撃のエジルキック元ドイツ代表を彷彿とさせるゴラッソだった。ガンバ大阪のFW山下諒也がこぼれ球に走り込んで決めた“技巧”シュートが「完璧過ぎる」と話題を集めている。3月18日に明治安田J1百年構想リーグ第7節が行われ、ガンバ大阪はアウェイでヴィッセル神戸と対戦。相手を欺くテクニカルなシュートが