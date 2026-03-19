アイスショー『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』が、5月30日、31日の2日間にわたって、千葉・幕張イベントホールで開催される。それに先立って、第1弾出演スケーターが発表された。【ソロカット】歴代オリンピアンも集結！豪華な出演スケーター今回出演が決定したのは、ミラノ・コルティナ五輪女子シングル銀、団体銀の坂本花織、男子シングル銅、団体銀の佐藤駿、女子シングル銅メダリストの中井亜美、男子シングル４位のチ