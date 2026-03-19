King ＆ Princeの永瀬廉、俳優の黒川想矢が共演するユニバーサル ミュージック「＃春うたベスト50」キャンペーンCM第2弾『兄弟の物語「変化」篇』が19日より放送開始される。【動画】大学生の兄（永瀬廉）の言葉を信じてプレイリストを聞き続ける弟（黒川想矢）音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト50」他を公開し音楽の力で日本に元気を届けるキャンペーン。12日に公開した第