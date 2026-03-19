HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話にて、SERIAが慣れないキュートな楽曲を3次審査で見事にパフォーマンスした。【映像】ステージでのやりすぎた表情（スタイル抜群の全身姿も）3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。BチームはILLITの「Almond Chocolate」を披露する。神奈川県出身のSERIA（城守星愛・18歳）は、アメリカ人の父と日本人の