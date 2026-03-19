『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】ごみ袋への注意書き「作業員が危険にさらされるものに関しては書いていただけると助かります！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、注意書きが貼られたごみ袋の画像を添えて「作業員が危険にさらされるものに関しては書いていただけると助かります！」と投