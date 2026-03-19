緊迫するイラン情勢が続く中、アメリカのFRB=連邦準備制度理事会は利下げを見送り、2会合連続で政策金利を据え置くことを決めました。【映像】パウエル議長「短期的なインフレ期待の指標が上昇している」パウエル議長「ここ数週間で短期的なインフレ期待の指標が上昇している。中東の供給混乱による原油価格の高騰を反映している可能性がある」FRBは18日、原油価格の高騰によるインフレや経済動向を見極めるため、利下げを見送