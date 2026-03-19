今年1月、大阪府堺市の住宅の浴槽で高齢の女性の遺体が見つかった事件で、警察はきょうにも殺人容疑などで知人の40代の男の逮捕状を請求する方針を固めたことがわかりました。今年1月、堺市西区の住宅で、この家に1人で住む木下慶子さん（78）が浴槽の中で死亡しているのを親族が見つけました。司法解剖の結果、木下さんの死因は溺死で、首や両手の骨が折れていたということです。警察は防犯カメラなどの捜査から、知人の40代の男