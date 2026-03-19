お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：24※通常は後9：00）が、21日に放送される。今回は、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』の出張編。神奈川・長井海の手公園ソレイユの丘で行われたカーイベントを訪れ、「1925年〜2025年」のをテーマに出展された車250台を見ていく「まだ見ぬ国産旧車に出会いまショー」を送る。【最