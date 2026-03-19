世界的アーティスト、ビリー・アイリッシュのワールドツアーを映画化したコンサートフィルム『HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR（LIVE IN 3D）』（5月8日公開）の日本版ポスターが公開された。【画像】ビリー・アイリッシュの最新ショット本作は、全世界でソールドアウトを記録したワールドツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」を収録したライブ映画。映画『アバター』シリーズで知られるアカデミー賞受賞監督 ジェーム