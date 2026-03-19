俳優・山田裕貴主演のTBSスペシャルドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」が3月26日、27日に２夜連続で放送される。同作は、作画担当の橋本エイジ氏と梅村真也氏による同名漫画が原作で、幕末の京都を舞台に最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた“ジャパニーズ・ソード・アクション”。TBS、U―NEXT、THESEVENの3社がタッグを組んだ大型プロジェクトとなってい