名古屋市の住宅街で爆発音が響き、炎と煙が上がる瞬間がカメラに捉えられた。現場はマンションの建築現場で、周囲は一時騒然となった。この爆発で作業員1人が煙を吸って搬送された。ガスボンベから漏れ出たガスに引火した可能性があり、警察と消防が詳しい原因を調べている。住宅街を騒然とさせた爆発音愛知・名古屋市東区の住宅街で18日に撮影されたのは、鳴り響く爆発音だ。さらに、約1分後にカメラに映ったのは、爆発音とともに