金融政策決定会合に出席するため、日銀本店に入る植田総裁＝19日午前（代表撮影）日銀は19日、金融政策決定会合を開き、0.75％程度とする政策金利の維持を決めた。米国とイスラエルによるイラン攻撃を契機とした中東地域の不安定化で原油価格が高騰し「今後の動向には注意が必要だ」との見解を示した。景気が低迷する恐れが出ており、国内経済に及ぼす影響を見極める。金利据え置きは前回の1月会合に続き、2会合連続となる。原