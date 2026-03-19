ものまねタレント・りんごちゃんが１９日、東京・品川のイオンモール品川シーサイドで「イオン超！春トク祭り」のイベントに出席。得意の大友康平や武田鉄矢のものまねパフォーマンス、トークショーなどで会場を盛り上げた。りんごちゃんは、番組企画で缶詰ダイエットに挑戦し、体重８８キロから８１・５キロとなる６・５キロの減量に成功。その後もＳＮＳなどで激ヤセした姿が投稿され、大きな話題を呼んだ。ＭＣからスリ