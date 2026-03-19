就任後初めてアメリカを訪問する高市首相は、ワシントン近郊に到着しました。日本時間の20日未明、トランプ大統領と会談を行います。FNNワシントン支局・林英美記者が中継でお伝えします。今回の首脳会談で注目されるのはイラン情勢を巡る対応で、高市首相がホルムズ海峡への艦船派遣を日本などに求めたトランプ大統領の理解を得られるかです。高市首相は出発前、記者団に「何より重要なことは事態の早期沈静化。わが国の立場や考