羽田空港第３ターミナル駅にある手荷物カウンター（京浜急行電鉄提供）京浜急行電鉄（横浜市西区）は今月、インバウンド（訪日客）を主な対象に、東京都内の宿泊施設などから手荷物を当日中に羽田空港に配送するサービスの実証を開始した。利便性向上に加え、京急線内への持ち込みを削減することで混雑緩和にもつなげる。京急グループのホテル「京急ＥＸイン東京・日本橋」など３カ所で昼ごろに手荷物を預け、その日の夕方以降