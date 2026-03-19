インスタグラムで告知米大リーグ、ドジャースと日本のカジュアル衣料の大手「ユニクロ」の契約内容が、25日に明らかになる。既に米メディアに報じられていたが、19日にユニクロ米国のインスタグラムが告知。ファンからは歓喜の声が上がった。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するドジャース。日本時間16日に、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」がユニクロとの契約を報じていた。あれから3日。ユニクロ米国はイ