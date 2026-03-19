ロッテは19日、開幕戦3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18時30分試合開始）で、ロッテ「キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希さんが始球式を行うことになったと発表した。同日は株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」を開催。始球式は18時25分頃から行われる。▼ 森永悠希さん コメント 「このような大役をいただき、大