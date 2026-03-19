【クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION】 3月27日 発売予定 価格：1回500円 スクウェア・エニックスは、カプセルトイ「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」を3月27日より発売する。価格は1回500円。 RPG「クロノ・トリガー」のキャラクターたちがめじるしアクセサリーになって登場。クロノ、マール、ルッカ、カエル、ロボ、エイ