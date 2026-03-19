ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間18日、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。5回途中無失点の好投を見せた。右肘手術を受ける前の2023年以来、オープン戦では3年ぶりの登板となった大谷。韓国代表の李政厚を中飛に打ち取るなど初回をわずか5球で三者凡退とすると、2回表は無死二塁のピンチを招きながら、後続から2つの空振り三振を奪って無失点に抑えた。3回表にも一死一、二塁と走者を溜めたが、