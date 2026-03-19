【「バーガーキング 高島平店」（東京都板橋区）】 3月20日 オープン予定 【「バーガーキング イオンタウン東浦和店」（埼玉県さいたま市）】 3月28日 オープン予定 【「バーガーキング MEGAドン・キホーテUNY矢作店」（愛知県岡崎市）】 4月16日 オープン予定 【「バー