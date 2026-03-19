中日は19日、4月1日の巨人戦の始球式にミラノ・コルティナ2026冬季五輪 スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した岐阜県出身の村瀬心椛さんが務めることになったと発表した。村瀬さんは4歳でスノーボードに出会い、小学6年生でBSダブルコーク1080を成功させるなど、幼い頃から圧倒的な才能を発揮。全日本選手権スロープスタイル優勝、X Games Norwayでは大会史上初のBSダブルコーク1260を決めて優勝し、世界のトップへ