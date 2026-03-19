スシローがこの春、甘くてチャーミングなチャレンジを試みる。東京・渋谷で3月18日、回転寿司チェーン「スシロー」が展開するスイーツブランド「スシローカフェ部」の新商品発表会が開催された。今回の主役は、スシローが新たに提案する「フラッペシリーズ」である。会場には「“まぜまぜ”フラッペ宣伝部長」に就任した原宿系動画クリエイターのしなこさんも登場。春休みを前に、新フラッペシリーズとコラボフラッペの魅力が語ら