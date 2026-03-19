番組はもちろん、ネットのコンテンツやサブスクリプションサービスの映像視聴、さらにはゲームと、使うシーンが広がっているテレビ。そんななかで、TCLがテレビに新しい役割を与える機能を搭載した製品を出しました。 TCL JAPAN ELECTRONICSは、量子ドットMini LEDテレビの新モデル「TCL A400 Pro NX TVISION TV」を発表しました。クラウドファンディングサービスのGREEN FUNDINGで展開します。 ↑製品の発表に合わせて発表