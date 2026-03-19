元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が18日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【ブチギレ】WBC日本代表の監督・選手批判について、プロとしてハッキリ言わせてもらいます。」に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」準々決勝で敗退した侍ジャパン・井端弘和監督への批判の声に対し、球界の先輩として本音をぶつける一幕があった。“デーブ大久保”こと大久保博元氏