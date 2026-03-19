大谷翔平が明かした誹謗中傷の受け止め方ドジャースの大谷翔平投手が明かした“本音”がファンの共感を生んでいる。大谷は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦後に取材に対応。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）などで問題視されている誹謗中傷について自身の思いを語った。届けた言葉は、大谷の“偉大さ”を浮き彫りにするものだった。連覇を目指したWBCだったが、準々決勝でベネズエラに敗れ前回大会