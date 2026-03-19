教師の盗撮・共有グループのメンバーで、女子児童を盗撮した罪などに問われていた東京都の教師に19日、有罪判決が言い渡されました。東京都豊島区立の小学校教師・澤田大樹被告(34)は4年前、都内の小学校で女子児童のスカート内の下着を盗撮したなど5つの罪に問われ、起訴内容を認めていました。これまでの裁判で、検察側は「信頼していた生徒を盗撮する卑劣な犯行」として、懲役3年を求刑し、弁護側は執