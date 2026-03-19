ジャイアンツとのオープン戦で実戦初登板を果たした【MLB】ドジャース 5ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、米アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、5回途中を1安打無失点に抑える好投を見せた。野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場後、チーム合流での実戦初登板となった。