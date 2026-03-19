将棋の藤井聡太六冠は、地元・愛知県で負ければタイトルを失う王将戦第6局2日目に臨んでいます。名古屋市中村区で行われている王将戦七番勝負の第6局。王将のタイトル5連覇を目指す藤井聡太六冠(23)は、ここまでは2勝3敗と、負ければタイトルを失う「カド番」の状況に追い込まれています。2日目の19日は、午前9時に藤井六冠の封じ手が開封され、対局が再開されました。挑戦者の永瀬拓矢九段(33)は、今回勝てば王将のタイト