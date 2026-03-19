世界初のオートフォーカスアイウェアを2024年に発売して話題を呼んだViXionがこのたび、新製品「ViXion2」を発表しました。視野の広さが前モデルの約2.4倍となり、実用性が向上したものです。発売は4月17日で価格は11万円（税込）。3月17日から先行予約を開始しました。 ↑「ViXion2」。 手元から遠方まで瞬時にピントが合う ViXionは、顔にかけて見るだけで手元から遠くまで瞬時にピントが合うオートフォーカス機能を搭