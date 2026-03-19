【モデルプレス＝2026/03/19】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月18日、自身のInstagramを更新。スタイルが際立つドレス姿を披露し、話題となっている。【写真】24歳美女スケーター「色白で眩しい」美背中大胆見せドレス姿◆本田真凜、美背中披露のドレス姿公開本田は自身がプロデュースしたコスメの販売について報告するとともに「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチ