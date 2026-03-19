【モデルプレス＝2026/03/19】アーティストの山本彩が3月18日、自身のInstagramを更新。カジュアルな姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】32歳元NMBセンター「脚がまっすぐで綺麗」話題のショーパン姿◆山本彩、ショート丈ボトムスから美脚チラリ山本は「最近物欲がすごいです 誰か代わりにこの物欲もらってください（？）」とぼやき、写真を投稿。屋外で撮影された写真で、オーバーサイズのアウターにチェックのシャツ、黒