長くワンレンボブを続けているなら、ベースの長さはそのままでイメージチェンジを図れる、レイヤーカットを入れてみては？ 大人の髪に軽やかさがプラスされ、一気に春らしく鮮度UPできそう。今回は40・50代におすすめの上品なレイヤーボブを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。 風に揺れる軽やかさ レイヤーで得られる魅力は、何といっても毛先のスッキリ感。ベースから2～3cm