筆者の体験談です。「安いから」と定期購入を選んだスキンケア用品でしたが、いつの間にか使い切れずに積み重なっていました。箱を見るたびに湧いてくるのは、ある後悔でした。 定期購入の誘惑 「またやってしまった……」棚に並ぶ未開封の箱を見たとき、思わずそうつぶやきました。 少し前、通販でスキンケア用品を買ったときのことです。単品と定期購入が選べて、値段はほとんど変わりませんでした。定期購入にすると送料が