1.口腔内の痛み 口の中に痛みや違和感があると、食事そのものが負担になり、摂取カロリーが不足しやすくなります。体重が減ってきたと感じると同時に、「最近ご飯を残すことが増えた」と思った場合は、口腔内トラブルの可能性も考えられます。 口内炎や歯周病、腫瘍などがあると噛むたびに痛みを感じるため、食事量が徐々に減っていく傾向があります。一見すると単なる食欲不振に見えても、背景に痛みが隠れている