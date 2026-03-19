香川オリーブガイナーズ 香川オリーブガイナーズの選手が、生活協同組合コープかがわの組合員向けの宅配トラックに同乗し、地域の人と交流する「コープかがわふれあいキャラバン」が2026年4月2日と3日に行われます。 香川県出身の選手ら計20人(4月2日は13人／4月3日は7人)が１人ずつ分かれてトラックに乗り込み、商品の受け渡し業務などをサポートしながら、コープかがわ