ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグ WEST 第7節、ファジアーノ岡山は18日、アウェーでセレッソ大阪と対戦しました。 雨の大阪で思い出すのは、2016年のJ1昇格プレーオフ決勝。ファジアーノはセレッソに対し、J2時代から公式戦12試合いまだ勝利なし。この試合も前半19分。苦手とする相手に先制を許してしまいます。 それでも前半45分。左サイド・山根のクロ