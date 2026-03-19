パラグアイ代表の新ユニフォームがお披露目されたパラグアイサッカー協会とプーマ社は3月18日、北中米ワールドカップ（W杯）で、着用する新ユニフォームを発表した。日本代表とも対戦した2010年大会以来、16年ぶりのW杯を戦うパラグアイのユニフォームは、伝統の赤白のストライプ柄となっている。パラグアイが4大会ぶり9度目のW杯で着用するユニフォームは、伝統的なスタイルを再構築したもので、赤のストライプ部分にはパラグ