福岡県内すべての公立高校で19日、合格者が発表されました。 福岡市早良区の修猷館高校では午前9時、合格者440人の受験番号が張り出されました。■受験生「よーし！」■受験生「うれしすぎて叫びたい気分です。叫んでいいですか？わー！」「3年間頑張ってよかったと思いました。」「勉強を頑張って、大学はいいところに行きたい。」福岡県教育委員会によりますと、19日は県内102のすべての公立高校で合格発表が行わ