メッシがナッシュビル戦で先制ゴールを決めたアメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミでプレーするアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが史上2人目となるキャリア通算900得点を達成した。メッシは現地時間3月18日に行われたCONCACAFチャンピオンズカップラウンド16のセカンドレグ、ナッシュビル戦に先発出場。前半7分に先制ゴールをマークした。これがキャリア通算900得点の金字塔。ポルトガル代表FWクリ