【侍ジャパンWBC惨敗の内幕】#4【もっと読む】侍J選手を“殺した”井端監督の偏重起用、場当たり、塩漬け「メジャーとNPBの差をすごく感じました」18日、WBCを終えてチームに復帰した中村悠平（ヤクルト）が準々決勝で敗退した今大会について、こう振り返った。世界一を達成した前回2023年大会と比較して、各国の個々の選手の実力が大幅に上昇していることを実感した。この日、準々決勝で敗れたベネズエラが米国との決勝を制し